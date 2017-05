Sachsen: 18 und 19 Jahre alte Mädchen schlagen 13-Jährige krankenhausreif

In Brand-Erbisdorf im Bundesland Sachsen haben zwei 18 und 19 Jahre alte Mädchen eine 13-Jährige krankenhausreif geschlagen.



Offenbar gab es zwischen den beiden Mädchen und der 13-Jährigen einen Streit, der eskalierte.



Die jungen Frauen haben laut Polizei auf die Jüngere eingeprügelt und eingetreten, so dass das Opfer wegen seiner Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden musste.