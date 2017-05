Pakistan: Über 12.000 Webseiten wegen angeblicher Gotteslästerung gesperrt

Gotteslästerung kann in Pakistan mit dem Tod bestraft werden und die Regierung geht nun in großem Stil gegen angeblich blasphemische Inhalte vor.



Die pakistanische Telekommunikationsbehörde PTA hat nun über 12.000 Internetseiten gesperrt, auf denen angeblich gegen Gott gelästert wurde.



Vor Kurzem hatte ein einflussreicher, konservativer Richter in Islamabad die Regierung aufgefordert, gegen derartige Inhalte in sozialen Medien vorzugehen.