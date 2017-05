Bebrach: Polizei verhandelt stundenlang mit Häftlingen, die Brand legten

In einem Jugendgefängnis in Ebrach haben Insassen einen Brand gelegt und so die Polizei zu Verhandlungen gezwungen.



Die 18 Jugendlichen weigerten sich in ihre Zellen zu gehen, stundenlang redeten speziell geschulte Polizisten mit ihnen und brachten sie schließlich dazu, ihren Widerstand aufzugeben.



Warum die Insassen sich widersetzten oder das Feuer legten, ist nicht bekannt.