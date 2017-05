Türkei Referendum: Keine Werbung für Todesstrafe in Deutschland

Sollte die Türkei die Todesstrafe wieder einführen wollen, darf sie nicht in Deutschland dafür unter ihren Bürgern werben, so Kanzlerin Merkel.



Die Regierung hatte bereits in der vergangenen Woche beschlossen, dass sie ein solches von Ankara veranlasstes Referendum im Lande untersagen würde.



Zwar gebe es noch keine konkreten Anfragen, sagte Merkel, dennoch müsse vorab Klarheit über dieses Thema bestehen.