Bundesgerichtshof kippt Kontogebühr für Bauspardarlehen

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) dürfen Bausparkassen während der Darlehensphase keine Kontogebühr von Verbrauchern verlangen.



Die Richter in Karlsruhe stuften dies als unangemessene Benachteiligung der Bausparer ein. Die Kontogebühr belaste die Kunden mit Kosten für Verwaltungstätigkeiten, die überwiegend in eigenem Interesse der Kassen erbracht würden, so der BGH.



Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen wegen einer Kontogebühr der Bausparkasse Badenia von 9,48 Euro pro Jahr.