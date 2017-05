Deutsche Unternehmen planen eine zentrale Internetplattform für Online-Dienste

Ein Unternehmenskonsortium plant den Aufbau einer branchenübergreifenden Internetplattform mit Zugängen zu Online-Diensten von einem passwortgeschützten Nutzerkonto aus, das wie ein Generalschlüssel oder digitaler Personalausweis funktioniert und auch rechtssichere Geschäftsabschlüsse ermöglicht.



Der Nutzer kennt das System von Facebook und Google, wo er sich mit seinem Konto bei verschiedenen Diensten anmelden kann. Bisher sind die Allianz, die Deutsche Bank und Postbank, Daimler und Axel Springer im Boot. U. a. das Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme sorgt für Sicherheit.



Die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden vorausgesetzt, soll die Plattform spätestens in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 in Betrieb gehen und dann weitere Online-Anbieter aufnehmen. Auch an einen digitalen Behördenzugang ist gedacht. Mittelfristig ist eine Ausweitung auf Europa anvisiert.