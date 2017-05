Mafiamethoden bei Druckerherstellern: Kampf gegen die Druckermafia

Nachfülltinte für den Drucker kostet mittlerweile mehr, als ein kleiner Neuwagen. Das ist allerdings von den Herstellern so kalkuliert. Denn wenn Drucker kaum noch 100€ kosten und teilweise weit unter Wert verkauft wird, kostet die Tinte ein Vermögen.



Druckertinte ist mittlerweile weltweit die teuerste Flüssigkeit. Hersteller HP verlangt beispielsweise für einen mit nur acht Milliliter gefüllten Farbdruckkopf 23 Euro, macht 2.875 Euro pro Liter.



Viele Hersteller vermeiden mit Chips auf den Patronen, dass alternative Patronen genutzt werden können. Der Nutzer muss also weiterhin die teuren Patronen kaufen. Auch wird bei vielen Patronen angezeigt, dass sie leer sind, obwohl noch Tinte in den Kartuschen ist.