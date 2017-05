München: Schüler legen erstmals Abitur in Fach "Chinesisch" ab

Am St.-Anna-Gymnasium in München wird bereits seit Jahrzehnten das Wahlfach Chinesisch angeboten, doch nun schreiben erstmals sieben Schüler auch ihr Abitur in dem Fach.



Begleitet wurde das Pilotprojekt vom Kultusministerium und der Universität Würzburg. Unterstützung kam vom chinesischen Generalkonsulat und dem Konfuzius-Institut sowie dem Mercator-Institut.



Chinesisch wird als künftige Schlüsselkompetenz in der Wirtschaft und im Arbeitsleben gesehen: Nach diesem ersten Abi-Durchlauf wird entschieden, ob man Chinesisch auch an weiteren Gymnasien als dritte Fremdsprache anbietet.