Sachsen: Polizei fasst Verdächtigen mit 22 Identitäten

Die Polizei konnte bei einer Routinekontrolle einen Serientäter in Sachsen fassen, der insgesamt über 22 Identitäten verfügte.



Nach jeder kriminellen Tat wechselte der 31-Jährige die Identitöt und wurde von der Polizei gesucht, die seine Fingerabdrücke hatte: "Der Verdächtige ist Berufsverbrecher. Er hat vermutlich auf jede Fahndung nach ihm damit reagiert, sich eine neue Identität zuzulegen", so ein Sprecher der Polizei.



Dem Serben werden zahlreiche Wohnungseinbrüche zur Last gelegt.