Saudi-Arabien: Frauen dürfen künftig unter anderem arbeiten und studieren

Saudi-Arabien hat überraschenderweise plötzlich seine Frauengesetze ein bisschen gelockert, genauer gesagt die Vormundschaft der Männer. Das hat König Salman in einem Dekret bekannt gegeben.



Denn in Saudi-Arabien durften Frauen ohne Erlaubnis eines männlichen Vormunds in der Vergangenheit nicht arbeiten, studieren oder gar ein Krankenhaus besuchen. Das soll sich nun ändern. Künftig dürfen sie diese drei Dinge tun, ohne vorher einen Mann zu fragen.



Hinzu kommt, dass sie auch ohne Vormundschaft Sozialleistungen nutzen dürfen. Ein Grund, warum sich Saudi-Arabien langsam öffnet, könnte sein, da dem Land das Öl ausgeht und es arbeitsfähige Frauen braucht. Frauen dürfen aber weiterhin nicht Auto fahren und müssen sich verschleiern.