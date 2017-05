Saudi-Arabien lockert überraschend strenge Frauengesetze

In Saudi-Arabien haben Frauen keine Freiheiten und in dem erzkonservativen Königreich wurden nun überraschend ein paar der strengen Gesetze gelockert.



König Salman gab in einem Dekret bekannt, dass Frauen in Zukunft arbeiten dürfen ohne vorher ihre Ehemänner fragen zu müssen.



Ebenso dürfen sie Universitäten ohne eine Erlaubnis besuchen sowie ohne Vormundschaft staatliche Angebote wie Sozialleistungen nutzen.