Präsidentenamt: 4,1 Millionen Franzosen gaben bewusst ungültige Stimmzettel ab

Bei der gestrigen Präsidentschaftswahl in Frankreich haben an die 4,2 Millionen Bürger absichtlich einen ungültigen Stimmzettel abgegeben.



Insgesamt hatten diese "Vote blanc"-Karten damit zwölf Prozent: Diese Franzosen wollten damit sagen, dass sie weder für Emmanuel Macron noch für Marine Le Pen stimmen können.



Zudem war der Anteil der Nichtwähler mit 25,7 Prozent so hoch wie seit dem Jahr 1969 nicht mehr.