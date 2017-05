Nepal: 85-Jähriger kommt bei Rekordversuch am Mount Everest ums Leben

Min Bahadur Sherchan wollte der älteste Mensch sein, der den Mount Everest besteigt: Doch der 85-Jährige kam bei dem Rekordversuch ums Leben.



Der Nepalese starb plötzlich im Basislager am Samstagabend an Herzstillstand, so die Bergsteigerbehörde.



Den Rekord hält bislang der Japaner Yuichiro Miura, der bei seiner Besteigung im Jahr 2013 80 Jahre alt war.