Shitstorm um Song von YouTube-Star Bibi

Bianca Heinike verdient mit ihren Schminktipps auf YouTube Millionen. Doch damit nicht genug, nun singt Bibi auch.



In ihrem Song "How it is", der seit Freitag auf YouTube zu sehen ist, scheint die heile Welt aber obsolet zu sein. Denn darin singt sie, dass sie von ihrem Freund verlassen wurde,sie kein Geld hat und die Bank auch ihr Konto gesperrt hat.



Solche Aussagen in ihrem Song, führten dazu, dass binnen wenigen Stunden, der Song zu einem der unbeliebtesten Songs der Geschichte wurde. 1,5 Millionen "Dislikes" bekam der Song. Soviel, wie kaum ein anderer. Ebenfalls löste sie damit einen riesigen Shitstorm aus, in dem Bibi beleidigt wurde.