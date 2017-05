White House Correspondents erhalten Freedom of Speech Award der Deutschen Welle

Die White House Correspondents´ Association setze mit ihrer Berichterstattung über die Regierungspolitik einen neuen Maßstab, begründet der DW-Intendant, Peter Limbourg, die Entscheidung der Vergabe des Freedom of Speech Award 2017 an die Korrespondentenvereinigung.



US-Präsident Donald Trump greift die Journalisten in ihrer Identität an, wenn er die Medien der Verbreitung von Fake News bezichtigt und als "Feinde des Volkes" bezeichnet. Dennoch blieben die Journalisten ihren Maßstäben treu.



"Wir haben volles Vertrauen in die Demokratie in den USA. Dafür braucht es aber eine starke Presse", betont Limbourg. Der Preis wird an eine Person oder Initiative verliehen, die eine herausragende Position für Menschenrechte und Meinungsfreiheit bezieht.