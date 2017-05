Bonn: Offenbar neuer Missbrauchsfall am Aloisiuskolleg

Am jesuitischen Aloisiuskolleg in Bonn soll es Mitte April einen neuen Fall sexueller Grenzüberschreitung gegeben haben.



Ein Lehrer steht im Verdacht gegen eine Schülerin "übergriffig" geworden zu sein, wie der Bonner "General-Anzeiger" berichtet. Die Schule habe dienstrechtliche Konsequenzen gezogen und Strafanzeige gegen den Mitarbeiter erstattet.



Das Aloisiuskolleg ist seit 2010 mit der Aufarbeitung zahlreicher Missbrauchstaten beschäftigt, die in der Vergangenheit begangen wurden.