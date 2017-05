Bayern: Millionenschaden durch Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Bei einem Großbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus im niederbayerischen Wallersdorf ist ein Schaden von bis zu zwei Millionen Euro entstanden.



Das Gebäude wurde am Freitag fast vollständig zerstört, teilte die Polizei mit. Da sich zum Brandzeitpunkt niemand in den Wohnungen, Geschäften und Praxen aufhielt, gab es keine Verletzten.



Der Sachschaden wird auf bis zu zwei Millionen Euro geschätzt. Auch ein angrenzendes Gebäude wurde bei dem Feuer beschädigt.