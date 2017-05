Hanau/Hessen: Frau wehrt Räuber durch Biss in die Hand ab

Mit einem Biss in die Hand hat eine Frau in Hanau einen Angreifer abgewehrt.



Die 55-Jährige war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, als sie vor ihrer Haustür von einem Unbekannten überfallen wurde. Der Täter packte sie, hielt ihr den Mund zu und verlangte Bargeld.



Ohne Erfolg, da die Frau dem Täter in die Hand biss und um Hilfe rief. Daraufhin ergriff der Räuber die Flucht.