Köln: Polizeirevier zu schmutzig - Betrunkener löst Sprinkleranlage aus

Weil ihm die Wache zu schmutzig war, hat ein Betrunkener die Räume der Bundespolizei im Hauptbahnhof in Köln mit Hilfe der dortigen Sprinkleranlage geflutet.



Dabei riss er einen Sprinkler aus der Decke, was zur Auslösung der gesamten Anlage im Erdgeschoss führte. "Der Wasserschaden ist so schlimm, dass die Wache saniert werden muss", sagte die Sprecherin der Bundespolizei.



Ich wollte doch nur ein bisschen sauber machen, entgegnete der 30-jährige Betrunkene. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren zehntausend Euro. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufeinrichtungen erstattet.