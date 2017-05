NHL-Playoffs: Draisaitl droht mit Oilers das Playoff-Aus

Der deutsche Eishockeynationalspieler Leon Draisaitl steht mit seinem Team, den Edmonton Oilers, in den Playoffs der amerikanischen Profieishockeyliga NHL. Doch nun droht ihm das Ausscheiden.



Man verlor das fünfte Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Anaheim Ducks mit 3:4. Damit steht es in der Serie nun 3:2 für Anaheim. Mit einer weiteren Niederlage wären die Oilers dann raus.



Besonders bitter ist, dass die Oilers bis in die 57. Minute komfortabel mit 3:0 führten. Anaheim schoss innerhalb der letzten drei Minuten der regulären Spielzeit drei Tore und brachte die Oilers somit in die Overtime.