New York: 2018 startet der Prozess gegen den mexikanischen Drogenboss "El Chapo"

Der Bundesrichter von New York, Brian Cogan, gab nun bekannt, dass der Prozess gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquin Guzman im April 2018 beginnen wird.



Der 60-Jährige, der unter dem Namen "El Chapo" bekannt ist, muss seit seiner Auslieferung in die USA strenge Haftauflagen über sich ergehen lassen. In Mexiko gelang es ihm, zweimal aus dem Gefängnis auszubrechen. Er darf zwar Briefe an seine Frau schreiben, aber keinen Besuch empfangen.



Als mutmaßlicher Boss des Sinaloa-Rauschgiftkartells droht im lebenslange Haft in den USA. Ihm werden diverse Waffenvergehen und Drogenhandel zur Last gelegt.