Sachsen: Syrer festgenommen - Verdächtiger soll für IS gekämpft haben

Die Bundesanwaltschaft hat nahe Leipzig ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen.



Der 29-jährige Syrer soll im Bürgerkrieg in seiner Heimat eine Kampfeinheit angeführt haben. Nach Presseinformationen gab es keine terroristische Gefährdung.



Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs ordnete U-Haft an. Dem Syrer wird Mitgliedschaft in ausländischen Terrorvereinigungen vorgeworfen.