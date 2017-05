Kaiserslautern: Feuerwehreinsatz - Dusche läuft vier Wochen lang

Ganze vier Wochen ist eine Dusche in einer Wohnung in Kaiserslautern durchgängig gelaufen und hat so einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.



Die Wohnungsbesitzerin habe die Wohnung seinerzeit verlassen und offensichtlich vergessen, das Warmwasser der Brause abzustellen, teilte die Polizei mit.



Es bildete sich so viel Kondenswasser, dass sich bei einem Teil der Wohnung eine dicke Schimmelschicht festsetzte. In den vier Wochen wurden rund 800.000 Liter Wasser verbraucht, was mit Kosten von rund 2.000 Euro verbunden ist.