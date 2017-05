Indien: Vier Vergewaltiger bekommen die Todesstrafe

Das Oberste Gericht Indiens hat vier Männer zu Tode verurteilt, die eine schwedische Studentin vergewaltigt hatten: Die junge Frau erlag später ihren schweren Verletzungen.



Insgesamt waren sechs Männer an der Tat beteiligt, ein Täter erhängte sich in seiner Zelle und ein anderer war zum Tatzeitpunkt minderjährig, so dass er nur eine dreijährige Jugendstrafe erhielt.



Der Fall ereignete sich im Dezember 2012 und knapp viereinhalb Jahre nach der Tat hielt das Oberste Gericht auch das Urteil aus den vorangegangenen Instanzen aufrecht.