Essen: Schüler streiken wegen marodem Schulgebäude und für bessere Bildung

In Essen haben an die 200 Schüler gestreikt und vor dem Hauptbahnhof demonstriert.



Die Schüler beklagen ihr marodes Schulgebäude, aber auch den schlechten Zustand der deutschen Bildungspolitik: Sie fordern in beiden Bereichen bessere Bedingungen.



Der stellvertretende Bezirksschülersprecher sagte: "80 Prozent der Schulen in Essen haben Baumängel, die müssen repariert werden. Darüber hinaus können sich viele Mnschen manche Schulutensilien einfach nicht leisten. Wie zum Beispiel den 100 Euro teuren Taschenrechner, den wir für das Abi brauchen".