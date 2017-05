Comeback von David Hasselhoff - Star in Film, der von Computer geschrieben wurde

David Hasselhoff war der Star in Serien wie "Knight Rider" oder "Baywatch" und mit "I´ve been looking for freedom" sang David Hasselhoff einen Welthit.



Nun ist David Hasselhoff wieder zurück und der Star in dem Film "It´s no game". Das besondere an dem Film: er wurde komplett von einer künstlichen Intelligenz geschrieben.



So wurden Szenen aus Baywatch und Knight Rider von der AI zu einem 7-minütigen Kurzfilm zusammengeschrieben.