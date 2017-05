Hannover: Mann festgenommen, der über sieben Stunden regungslos vor Lokal stand

In Hannover hat ein Mann Passanten irritiert, der über sieben Stunden lang völlig reglos vor einem Fast-Food-Restaurant stand.



Besorgte Passanten wählten schließlich den Notruf, die Polizei nahm den 42-Jährigen fest, der nur kurz mit den Beamten sprach und dann wieder in seine Starre zurückfiel und schwieg.



Da er beide Hände in der Jackentasche vergraben hatte, wusste die Polizei nicht, ob er gefährliche Gegenstände darin hatte. Die Situation war "unglaublich schlecht einzuschätzen", so ein Polizeisprecher. Der Mann wurde in eine Klinik eingeliefert, man geht von einer psychischen Erkrankung aus.