Antibiotika in indischen Abwässern nachgewiesen - weltweite Gefahr

In Indien sind große Mengen Antibiotika in die Umwelt gelangt. Dadurch können resistente Erreger entstehen, die teilweise lebensbedrohlich sind. Ein Ausbreiten der Bakterien in der Umwelt und Infizieren von Menschen ist nicht auszuschließen.



Ein Rechercheteam von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" hat in der indischen Pharma-Hochburg Hyderabad in Wasserproben festgestellt, dass die Konzentrationen teils tausendfach über den vorgeschlagenen Grenzwerten liegen.



Offenbar entsorgt die Pharma-Industrie seit längerem Abfälle in Flüssen. Forscher warnen vor einer "Zeitbombe".