Frankreich: Eierattacke auf Marine Le Pen

Kurz vor der entscheidenden Wahl in Frankreich wurde Marine Le Pen, die Kandidatin der rechtspopulistischen Front National, Opfer einer Eierattacke.



Als die Kandidatin ein Transportunternehmen besuchen wollte flogen die Eier. So wurde sie von rund 50 Demonstranten in Empfang genommen.



Sicherheitsleute erkannten die Situation und nahmen die Kandidatin in Schutz. Dabei wurde mindestens einer von den Eiern getroffen. Ob Le Pen erwischt wurde, ist unklar.