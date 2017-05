Mathematikprofessor ist dafür, traditionelle Schulfächer abzuschaffen

In Deutschland gibt es das Problem, dass Studienanfänger in den MINT-Fächern zu wenig Kenntnisse in Mathematik haben. Gerade ein Mathematikprofessor schlägt nun vor, dass man traditionelle Schulfächer wie Mathe in der gymnasialen Oberstufe deswegen abschaffen sollte.



Er argumentiert, dass der klassisch-abstrakte Mathematikunterricht von den Schülern als öde empfunden wird und das Bild der Disziplin verzerre. Mathematik sei kein Hantieren mit schwer vorstellbaren Formalismen, sie sei die Lehre von den "Ideen".



Im Vergleich zu Frankreich oder Indien herrsche in Deutschland ein mathematik-intolerantes Klima. Als Dichter und Denker sei z.B. mehr ein Heidegger bekannt als ein Gauß. Er schlägt deswegen einen interdisziplinären Unterricht vor wie "Klimawandelkunde", bei der Geschichte und Mathe zusammenkommen.