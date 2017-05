"Porno Island" in Schwaben: Seeufer für Sex-Treffpunkte wird nun verboten

Mitten in Schwaben hat sich der Ufer eines Sees zu einem beliebten Sex-Treffpunkt entwickelt, der in Swinger- und Homosexuellenszene nur noch "Porno Island" genannt wird.



Die Kommune wollte das ausgeuferte Treiben, wo Nacktbaden bislang erlaubt war, durch das Schneiden des Schilfs beenden, doch die Nacktbadenden machten ungeniert weiter.



Nun soll der Ort als Nacktbadestätte verboten werden: Das "Wasser-, Luft- und Sonnenbaden" ist demnach nur noch in Badekleidung gestattet, eine Ausnahme gilt nur für Kinder bis zum Alter von sechs Jahren.