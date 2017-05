Dortmund: Züge entgleisen am Hauptbahnhof - Bergung hat stattgefunden

Am Dortmunder Hauptbahnhof kam es zu einem Unfall mit zwei ICE-Zügen. Die beiden Wagen wurden dabei schwer beschädigt.



Nun sind die Züge mithilfe von Kränen wieder auf die Gleise gestellt worden. Dann konnten sie abtransportiert werden. Die Ursache des Unfalls ist nach wie vor nicht geklärt.



Die Einschränkungen im Bahnverkehr halten jedoch an. Die Bahn geht von Einschränkungen in den nächsten zwei Wochen aus, da die beschädigten Gleise auch wieder repariert werden müssen.