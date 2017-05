Großbritannien: "Cyber-Terrorist" zu acht Jahren Gefängnis verurteilt

In London wurde ein Mann aus Wales zu acht Jahren Gefängnis verurteilt, weil man ihn als "Cyber-Terroristen" einstuft.



Der 34-Jährige nutze neun Telefon-Verbindungen, 50 Mail-Adressen und 30 Twitter-Accounts um ständig in Verbindung mit "Terroristen aus der ganzen Welt" zu sein, wie Scotland Yard mitteilt.



Der Mann, der Verbindungen zur Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) eingestand, verbreitete so unter anderem Gebrauchsanleitungen für Raketen oder Sprengstoff.