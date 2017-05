USA: Hillary Clintons Abrechnung mit FBI und Russland

Nach der Wahlniederlage gegen Trump scheint sich Hillary Clinton erholt zu haben. Nun holt sie zum Rundumschlag gegen FBI-Chef James Comey und Putin aus.



"Ich war auf der Siegerstraße bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Kombination von Comeys Brief und das russische Wikileaks Zweifel in den Köpfen der Leute erzeugten, mich gewählt hätten, aber dann Angst bekamen", meint Clinton in New York.



Comey kündigte damals erneute Ermittlungen wegen Clintons E-Mail Affäre an. Geheimdienste gehen heute davon aus, dass Russland aktiv in die US-Wahl eingegriffen hat.