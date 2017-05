Andreas Gabalier verhöhnt österreichischen Bundespräsidenten mit Kopftuch-Bild

Der Schlagerstar Andreas Gabalier hat in der Kopftuch-Diskussion, die in Österreich immer noch für erhitzte Gemüter sorgt, weiter provoziert.



Bundespräsident Alexander van der Bellen hatte Solidarität aller Frauen zu Kopftuchträgerinnen gefordert und Gabalier verspottet ihn deshalb nun mit einem Bild auf Facebook: Gabalier ist darauf mit einem Kopftuch zu sehen.



Er schreibt: "In Voraussicht auf das noch folgende Alkoholverbot aus Solidarität jenen Religionen gegenüber in denen man keinen Alkohol trinkt, habe ich heute schon einmal damit begonnen mein Verdauungsschnapserl nach meinem geliebten Schweinsbraten ggen ein Stamperl steirisches Kernöl zu ersetzen".