Tim Wiese und JP Kraemer duellieren sich für den guten Zweck

Am 10. Mai ist es soweit!



Heute verrieten Ex-Fußball-Star Tim Wiese und Autotuner JP Kraemer endlich erste Details über das Duell der Maschinen, einen Charity-Wettkampf in drei Disziplinen.



Eins schon mal vorweg: Der Erlös, den Tim Wiese auf einem Gut in Bergisch Gladbach "ermäht & ersägt", geht an das Kinder-Hospiz-Sternenbrücke in Hamburg. Noch mehr verraten wir im Video.