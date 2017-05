Mord in Prien: Überprüfung des religiösen Motivs

Am vergangenen Wochenende wurde in Prien am Chiemsee eine 38-jährige Afghanin von einem 29-jährigen Landsmann erstochen. Der angebliche Grund für die Bluttat soll die Konvertierung der Frau zum Christentum gewesen sein.



Die Polizei überprüft nun, ob dies der tatsächliche Grund für den Mord war. Ein Polizeisprecher sagte, man habe Erkenntnisse, dass es den Übertritt gegeben habe. Es sei "gut möglich", dass es einen Zusammenhang gebe zu der Tat. Aufgrund der Sprachbarriere seien die Ermittlungen allerdings schwer.



Der mutmaßliche Täter wurde bereits in eine Nervenklinik eingewiesen. Die beiden Kinder der Afghanin (fünf und elf Jahre alt), die den Mord mit ansehen mussten, befinden sich in der Obhut von Behörden.