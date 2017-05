Brandenburg: Bei Fußball-Muslim-Cup wurden Schweinefüße an Bäume genagelt

Seit 14 Jahren veranstaltet der Verein Islamic Relief am 1. Mai den Muslim Cup im brandenburgischen Strausberg bei Berlin: Dabei treten Moscheevereine gegeneinander im Fußball an.



Dieses Jahr haben Unbekannte zu der Veranstaltung Schweinefüße an Bäume genagelt, zudem wurden die Netze der Fußballtore zerfetzt und Toiletten beschädigt.



In dem Fall ermittelt nun der Staatsschutz, die Veranstalter des immer friedlichen Fests sind entsetzt: "Eine islamfeindliche Aktion wie diese hat es bislang noch nie gegeben", sagte Pressesprecher Nuri Köseli.