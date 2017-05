Bayern: Wurde Afghanin wegen Übertritt zu Christentum erstochen?

In Prien am Chiemsee wurde vor einem Supermarkt eine zweifache Mutter aus Afghanistan vor den Augen ihrer Kinder erstochen.



Tatverdächtiger ist ein 29-jähriger Landsmann der Frau, die Ermittler vermutet das Tatmotiv sei religiöser Art. Man habe den mutmaßlichen Täter in eine Nervenklinik einweisen lassen.



Die 39-Jährige sei zum Christentum übergetreten, Opfer und Täter kannten sich.