Schweden: Moschee von Unbekannten in Brand gesteckt

Im schwedischen Järfälla nördlich von Stockholm wurde in der Nacht eine Moschee angezündet.



Das Gebäude ging in Flammen auf, verletzte wurde bei dem Vorfall niemand, doch es waren vier Menschen zu dem Zeitpunkt in der Moschee, die zu einem Viertel zerstört wurde.



Bei dem Imam Ali Islamisches Zentrum handelt es sich um die größte schiitische Moschee des Landes, mit einer Bibliothek von 3.000 Büchern.