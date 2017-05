Nordkorea-Konflikt: Japan unterstützt erstmals US-Kriegsschiffe

Im Konflikt um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm hat Japan erstmals ein Kriegsschiff zum Schutz seines Verbündeten USA entsandt.



Berichten zufolge schloss sich der Hubschrauber-Träger "Izumo", Japans größtes Kriegsschiff, einem Versorgungsschiff der US-Marine an. Es ist der erste Marineeinsatz dieser Art, seitdem Japan 2015 die Rolle des Militärs gesetzlich ausgeweitet hatte.



Nach dem Prinzip der kollektiven Selbstverteidigung darf Japan nun in Konflikten an der Seite von Verbündeten kämpfen, selbst wenn es nicht direkt angegriffen wird.