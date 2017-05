USA: Im "Dirty Dancing"-Hotel kann man das Tanzen lernen und Drehorte besuchen

Fans von "Dirty Dancing" können sich an dem Originaldrehort des Films, einem Hotel auf dem Gelände der Mountain Lake Lodge in Pembroke (Virginia), das Tanzen beibringen lassen.



Auch heute noch sehen die Gebäude dort genauso aus wie im Jahr 1986, als der Tanzfilm gedreht wurde. Michael Richardson ist Barmann auf dem Resort und sagt, dass 70 Prozent der Urlauber das Hotel aus cineastischen Gründen besuchen.



"Als ich erfuhr, dass es hier Dirty-Dancing-Wochenenden gibt, habe ich sofort angerufen. Ich wurde ganz ehrfürchtig. Hier haben sie die Szenen gedreht! Es war so aufregend.", erzählt eine Besucherin.