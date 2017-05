Bayern: Unfall - Vierjähriger von Hüpfburg geschleudert und schwer verletzt

Bei einem Unfall an einer Hüpfburg in Bayern ist ein vier Jahre altes Kind schwer verletzt worden.



Der Junge spielte in der aufblasbaren Burg, als mehrere Kinder -darunter ein 14-Jähriger- gleichzeitig mit Anlauf auf ein Luftpolster sprangen und so den Vierjährigen von der Hüpfburg katapultierten.



Der Junge schlug aus rund dreieinhalb Metern Höhe auf einem angrenzenden Kiesbett auf. Das bewusstlose Kind wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist nicht bekannt.