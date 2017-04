Nordirak: 36 Jesiden vom IS befreit

Nach fast drei Jahren Gefangenschaft sind im Nordirak 36 Jesiden aus den Händen der Terrormiliz Islamischer Staat befreit worden.



Die Gruppe, zu denen auch Frauen und Kinder gehören, wurde in nahegelegene, spezielle Unterkünfte gebracht, berichtet das UN-Nothilfebüro (Ocha), ohne weitere Details zu nennen.



Nach Schätzungen befinden sich noch immer 1.500 jesidische Mädchen und Frauen in Gefangenschaft der Terrormiliz. 2014 wurde die ethnische-religiöse Minderheit Opfer eines Völkermordes durch den IS.