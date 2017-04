Hagen: Ladendiebin klaut 156 Artikel innerhalb von drei Stunden

Eine Frau hat in einem Supermarkt in Hagen binnen drei Stunden 156 Artikel mitgehen lassen.



Die 53-Jährige verstaute die Beutestücke in ihrer Handtasche, einem mitgeführten Rollkoffer oder direkt am Körper. Im rekordverdächtigen Diebesgut war unter anderem Modeschmuck, Kosmetikartikel oder Selfie-Sticks enthalten.



Mit der sichergestellten Beute konnte ein ganzer Einkaufswagen gefüllt werden. Die Frau wurde vorläufig festgenommen.