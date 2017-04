Saudi-Arabien: Bundeswehr bildet saudische Militärangehörige in Deutschland aus

Beim Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in Saudi-Arabien wurden mehrere Abkommen unterzeichnet.



So soll die Bundeswehr künftig saudische Militärangehörige in Deutschland ausbilden. Um wie viele Auszubildende es geht und aus welchen Bereichen sie kommen, wurde nicht mitgeteilt. Zudem unterzeichneten beide Regierungen eine Absichtserklärung zur polizeilichen Zusammenarbeit.



Darüber hinaus ist vorgesehen, dass der Siemens-Konzern das Land bei der "digitalen industriellen Transformation" unterstützen soll.