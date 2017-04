Rechtsextremismus: Slowakischer Rentner zeigt, wie jeder etwas dagegen tun kann

Dass jeder Mensch etwas gegen Rechtsextremismus unternehmen kann, hat nun ein Rentner aus der Slowakei gezeigt. Im Internet stellt J. Bencík Menschen mit rechter Gesinnung an den Pranger und treibt sie dabei zur Weißglut. In der Slowakei haben radikale Volksparteien zum Teil 100.000 Follower.



Auf deren Facebook-Seiten lesen sich viele Hitler-Glorifizierungen, Holocaust-Leugnungen oder systematische Lobeshymnen an Putin. Obwohl viele Beiträge gegen Gesetze verstoßen, werden sie nicht gelöscht. Deswegen hat Bencík Screenshots von solchen Facebook-Profilen gemacht.



Er veröffentlicht die Posts und Profile der Personen daraufhin auf seinem Blog. Dieser erreichte Berühmtheit und viele Ertappten löschten daraufhin ihre Profile. Die Rechten versuchten danach, seinen Ruf zu ruinieren und drohten ihm mit dem Tod, aber der Rentner macht dennoch weiter.