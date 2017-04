Zehn-Punkte-Plan: Bundesinnenminister de Maiziere wirbt für deutsche Leitkultur

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hat in einem Zehn-Punkte-Plan für eine deutsche Leitkultur geworben.



In der "Bild am Sonntag" sprach er von einer Richtschnur für das Zusammenleben in Deutschland. Dabei gehe es um die Allgemeinbildung, den Leistungsgedanken, das Erbe der deutschen Geschichte und den kulturelle Reichtum.



De Maiziere sagte auch, bei Menschen die die Leitkultur ablehnten, werde die Integration kaum gelingen. "Wir sind nicht Burka", so der Politiker.