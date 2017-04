Kuba: Acht Tote bei Absturz von Militärflugzeug

Am gestrigen Samstag ist ein Militärflugzeug im Westen von Kuba abgestürzt. Alle acht Insassen starben bei dem Unglück. In einer Mitteilung bestätigte das Militär, dass die Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Aerogaviota gehört.



Die Airline äußerte sich allerdings noch nicht zu dem Vorfall. Am frühen Samstagmorgen soll das Flugzeug Nähe der Hauptstadt Havanna abgehoben und rund 65 Kilometer weiter in einen Abhang nahe der Stadt Candelaria abgestürzt sein.



Die acht Toten sind alle Angehörige des kubanischen Militärs. Eine Spezial-Kommission untersucht den Vorfall nun genauer.