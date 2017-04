Ist Merkels Politik die "späte Rache der DDR an der BRD" ?

´Wir schaffen das!´ und die Drohung, Merkel werde dem Land, dem sie dienen wollte, adieu sagen, falls das Volk ihr die Gefolgschaft verweigert sind einzigartige, ausgefallende Aussagen eines deutschen Kanzlers, die viele Fragen in der Bewölkerung hervorriefen.



Laut Journalist Henryk M. Broder ist Merkels politischer Kurs in der Flüchtlingskrise mit ihrer Herkunft aus der DDR zu erklären. Merkels berühmter Satz "Wir schaffen das" erinnere ihn stark an die Leitsprüche der DDR-Obrigkeit, mit denen damals der staatliche verordnete Sozialismus gewürdigt wurde.



"Erstaunt nehmen wir zur Kenntnis, dass es in einem Staat mit 16 Landesregierungen, 16 Landesparlamenten, 16 Ministerpräsidenten, mit einem Bundestag, einem Bundesrat, einem Bundespräsidenten und Tausenden von Staatsdienern allein darauf ankommt, was die Kanzlerin will." so Bröder weiter.